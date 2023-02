Zelfgemaakte hapjes voor goed doel brengen saamhorigheid in Turks verzorgingshuis: ,,Je voelt de hechtheid”

Dijkhoff mist de politiek absoluut niet: ‘Er zit nu een stel kleuters in de Tweede Kamer’

TERHEIJDEN - Klaas Dijkhoff staat niet te trappelen om terug te keren in de politiek. ,,Op een schaal van 0 tot 10? Dan is het 2’’, zei de Bredase ex-politicus zondagmiddag in de talkshow Spraakvermaak in Terheijden.