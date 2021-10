Zelf verse melk tappen bij de boerderij: ‘Goed voor mijn gezondheid’

GILZE - In deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: melkveebedrijf Van Hoek waar de melk vers uit de tap komt en de pompoenen de bezoekers lachend aankijken.

Op het melkveebedrijf van Joris (43) en Sandra (42) van Hoek uit Gilze, staan tachtig melkkoeien. Door de openstaande staldeuren zien deze hoe auto’s en fietsers af en aan komen rijden. De bezoekers komen voor verse melk, eieren, boter, kaas, honing, uien en aardappelen. Deze weken aangevuld met grote rekken vol pompoenen. Groot, klein, eetbaar of voor de sier. De ‘pompoenenbusiness’ blijkt een bedrijf-in-een-bedrijf te zijn. Gerund door Lieke (12) en Jens (11), zo blijkt later.

Melktap

Het verkopen van verse producten gebeurde al voor de pompoenhandel startte. Vanwege de noodzakelijke gewaswisseling, heeft Joris zo’n beetje om het jaar uien en aardappelen van eigen land. De op de boerderij rondscharrelende kippen zorgen voor eieren. Het idee om een melktap te plaatsen, is geboren nadat Joris zich realiseerde dat hier markt voor zou kunnen zijn.



,,Er zit hier een asielzoekerscentrum in de buurt”, vertelt Joris. ,,Van daaruit kwamen er geregeld mensen hier het erf oplopen met de vraag of ze wat melk konden kopen. Ik kan me voorstellen dat zij het in hun land van herkomst meer gewend waren om rechtstreeks bij de boer te kopen.”

Gezondheid

Quote Deze melk is volgens mij absoluut gezonder. Hier zitten nog de goede bacteriën en bouwstof­fen in die je lichaam nodig heeft Mike van Eijk Om deze potentiële klanten van dienst te kunnen zijn zonder daarvoor zelf constant in de buurt te hoeven zijn, besluit Joris tot de aanschaf van een melktap. Het blijkt een succes. Niet alleen de tijdelijke bewoners van het AZC weten de verse melk te waarderen. Mike van Eijk komt net aanrijden. Hij zweert bij de verse, rauwe melk (zie kader). ,,Ik ontdekte de melktap een paar maanden geleden”, vertelt hij. ,,Ik ben redelijk serieus met mijn gezondheid bezig. En deze melk is volgens mij absoluut gezonder. Hier zitten nog de goede bacteriën en bouwstoffen in die je lichaam nodig heeft.” Met twee volle flessen melk verlaat hij even later het erf.

Melktap De melk uit de melktap is niet gepasteuriseerd. Je kunt dit alleen direct bij de boer kopen. In de supermarkt mag het niet verkocht worden. Er zijn mensen die zweren bij deze hyperverse melk omdat er goede bacteriën in zouden zitten die anders bij het verhittingsproces van pasteuriseren verloren gaan. Het voedingscentrum kan deze claim noch ontkennen, noch bevestigen. Wel wijst het adviescentrum erop dat het gebruik van rauwe melk wordt ontraden voor bepaalde doelgroepen. Zwangere vrouwen, kleine kinderen, ouderen en mensen met verminderde weerstand zouden de melk beter kunnen laten staan. Uiteraard is het wel mogelijk om de melk thuis eerst te koken voor gebruik. Gegarandeerde voordelen van de melk uit de melktap: minder verpakkingsmateriaal en je koopt gegarandeerd lokaal,

De melktap werkt heel eenvoudig. Na het inwerpen van (contant) geld, à één euro per liter, is een druk op de knop voldoende om een zelf meegebrachte fles melk te vullen. Geen eigen fles? Geen nood. Deze kan uit de automaat naast de melktap gehaald worden. Uit dezelfde automaat, die tevens dienst kan doen als briefgeldwisselaar, kunnen kaas, boter en honing gehaald worden. Allemaal afkomstig uit de regio.

Varkens

De familie Van Hoek boert al generaties lang rond Gilze. Voorheen bestond het bedrijf uit zowel melkvee als mestvarkens. Jan en zijn vrouw Cor hebben tot voor een jaar of acht, negen geleden de varkensstal aangehouden. Zoon Joris heeft nooit de ambitie gehad om hierin door te gaan. ,,Ik heb niks met varkens”, geeft hij aan. ,,Natuurlijk heb ik er ook wel voor gezorgd, al deed ons moeder het meeste werk in de varkensstal, maar ik wist al vroeg dat ik het bij koeien wilde houden.”

Dat hij daarvoor elke ochtend om 4.15 uur naast zijn bed moet staan om te kunnen gaan melken, neemt hij voor lief. ,,Werken met koeien is veel afwisselender dan werken met varkens.” Zijn vader is na zestig jaar gestopt met het melken. ,,Ik ben nog wel elke dag hier op het bedrijf te vinden”, zegt Jan. ,,Maar melken, dat doe ik niet meer.”

Pompoenhandel

Behalve dat Jan zijn zoon helpt waar het kan, plantte hij ook (letterlijk) het zaadje voor de pompoenhandel van zijn kleinkinderen. Net zoals Jan Heijn met een enkele kruidenierszaak de basis legde voor zijn zoons Alberts supermarktketen, leverde Jan van Hoek de input voor het pompoenimperium van de kleinkinderen met één enkele pompoen. Die eerste oogst wordt vanuit een kruiwagen verkocht. Dit slaat aan en in een paar jaar tijd groeit de pompoenenhandel explosief.

Volledig scherm Opa Jan Hoek en de kleinkinderen zorgen voor de pompoenenverkoop. © Pix4Profs / Jan Stads

Het geld dat de kinderen verdienen, mogen ze zelf houden. Daarbij onderscheiden ze zich van elkaar op basis van hun uitgavenpatroon. Zo ligt er op de tafel in de woonkamer een Nintendo Switch. Door Jens gekocht van zijn deel van de opbrengst. Lieke kocht enkel een nieuw telefoonhoesje en zette de rest op haar spaarrekening.

Elke week is het bij opa en oma ‘frietjes-dag’. Dan eten broer en zus bij hen. In de wintermaanden gaan ze op die dagen samen met opa aan de slag om uit de mooiste pompoenen alvast de zaadjes voor het komende jaar te halen. Bij een maat van Joris, een kweker, mogen ze de zaadjes in potjes zetten en laten groeien tot deze de volle grond in kunnen. Het afgelopen seizoen maar liefst 1200 planten, een halve hectare pompoen.

Marketinggenie

Opa Van Hoek blijkt onvermoed en onbedoeld een marketinggenie te zijn. Op de planken staan een paar voorgesneden Halloween pompoenen. ,,Die verkochten maar niet”, wijst hij op de donkere kalebassen met een gezichtje. ,,En ze bleven ook niet zo mooi staan.” Nadat Jan enkele van deze soorten van een gezichtje voorzag, en vanwege het werk eraan een eurootje duurder maakt dan de rest, vliegen ze prompt de poort uit.



Aan het einde van de dag is er geen voorgesneden exemplaar meer over. De prijs wordt marktconform aangepast. In ruil voor hun inzet bij de pompoenenkraam, nemen Lieke en Jens hun ouders, grootouders, en de kweker mee uit eten bij het even verderop gelegen restaurant D’n Brooy.