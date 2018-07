Zeldzame slangenarend zweeft boven de Biesbosch

Vogelaars hebben in de Biesbosch bij Werkendam een slangenarend gespot. Boswachter Thomas van der Es reageert enthousiast op social media: ,,Er hangt gewoon een Slangenarend in de Noordwaard! Vlakbij het nest visarenden! Pas de derde voor de Biesbosch.''

De roofvogel komt vooral voor in het Middellandse Zee-gebied, maar in de zomer vliegen slangenarenden - met name jonge vogels - nog wel eens door naar noordelijke gebieden. De vogel in de Biesbosch is dan ook een echte zomergast.

De slangenarend maakt in elk geval de tongen los op social media. Vogelspotters zijn enthousiast over het dier dat zij zowel biddend in de lucht als zittend in een boom hebben gezien. ,,SUPER gave waarneming...'', meldt natuurfotografe Mary van Es uit Sliedrecht bij haar beelden.

Wat de roofvogel op het menu heeft staan tijdens zijn verblijf in de Biesbosch is nog de vraag. De slangenarend - zijn naam verraadt het al - leeft vooral van slangen. Maar daar is het natuurgebied niet rijk aan. Mogelijk kiest de jager voor hagedissen of kevers. Ook kikkers en padden, evenals vogels slaat de slangenarend niet af.

Een slangenarend.