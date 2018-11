Zeldzame ruigpootbuizerd jaagt op muizen in de Noordwaard

Actie tegen hardrij­ders op Ruiter­spoor in Den Hout

12:35 DEN HOUT - Bewoners van het Ruiterspoor in Den Hout komen in actie tegen het snelle verkeer in hun straat. Borden, spandoeken en handhavingsacties van de politie moeten aandacht vragen voor de maximale snelheid: 50 km per uur binnen de bebouwde kom, 60 km per uur buiten de bebouwde kom.