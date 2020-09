Zeldzaam: OM maakt zo'n zootje van rechtszaak dat drie verdachten zware mishandeling vrijuit gaan

Studeren in coronatijd: 'Met z'n allen op de bar dansen is er nu niet bij'

30 augustus BREDA - Nu ook al geen introductieweek? Nieuwe studenten vreesden ervoor, nadat corona hen dit jaar al zó veel leuks door de neus boorde. Toch mag er wel iets aan kennismaking worden gedaan, in sterk aangepaste vorm en vooral online. Hoe verleiden Bredase studentenverenigingen de nieuwe lichting om lid te worden? ,,Feesten zit er even niet in, maar we gaan die tijd wel inhalen.’’