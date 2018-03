Zeer grote brand bij schildersbedrijf in Oosterhout: sein brand meester

Soms spettert het in slotdebat Gilze en Rijen

9:19 GILZE EN RIJEN - In een gemoedelijke maar soms ook knetterende sfeer ploegden de zes lijsttrekkers van Kern'75, Gemeentebelang, CDA, PvdA, VVD en D66 zich maandagavond in het gemeentehuis van Rijen door het slotdebat. Een echte winnaar was er niet. Nieuwkomer D66 roerde de trom luidruchtig, maar of dat vrienden opleverde is de vraag.