'Zeer groot en vervuild' drugslab en ondergrondse hennepkwekerij gevonden in Lage Zwaluwe

Zwevend zebrapad in Made ‘hangt’

15:21 DRIMMELEN/MADE – Het eerste zwevende zebrapad in de gemeente Drimmelen is een feit. Morgenochtend opent wethouder Jan-Willem Stoop het nieuwe driedimensionale zebrapad op de Zuideindsestraat (ter hoogte van de Albert Heijn) in Made. Dagelijks maken vooral schoolkinderen van de Stuifhoek gebruik van de oversteekplaats.