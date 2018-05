Zeearend als toeristische attractie in de Biesbosch

Koekeloeren

Vanuit hun nesten koekeloeren ze naar elkaar over het water van de Nieuwe Merwede. Twee koppels majestueuze zeearenden op slechts enkele kilometers van elkaar. Een Brabants setje en een Dordts duo op grote hoogte. Uniek in Nederland, omdat in beide nesten nu twee jongen om vreten vragen. En dat is er in de Biesbosch volop. Een jonge gans of een vette brasem en ze kunnen weer dagen vooruit.