Officieel mag ze zich eigenlijk geen Klimaatburgemeester meer noemen: de overheidscampagne ‘Iedereen doet wat’ is sinds januari voorbij.

Maar dat wil niet zeggen dat Van Groesen haar werk niet voortzet. ,,In de gemeente Drimmelen zijn we inmiddels al met zo’n 150 geregistreerde ZAPpers die fanatiek zwerfvuil rapen. Het opruimen is het niet probleem; het probleem is dat mensen hun afval weg blijven gooien. Daar moeten we vanaf en daar blijf ik mezelf voor inzetten.”

Zo werkt ze aan campagnes met de gemeente, scholen en winkeliers om zichtbaarder te worden. Maar ook prikt ze zelf bijna dagelijks vuil van straat. Meestal alleen, soms met anderen. ,,Ik loop bijna altijd dezelfde route en er ligt steeds weer zwerfafval. Dat is soms wel frustrerend, ja, maar ik wil dit volhouden. Door als ZAPper steeds zichtbaarder te worden, hoop ik dat mensen zich bewust worden dat het niet meer van deze tijd is om afval op straat te gooien.”

En de Drimmelense ZAPpers maken meters. Wat er geruimd wordt, houden ze bij in de app ‘Helemaal Groen’. ,,Vorig jaar hadden we 900 kilometer in totaal opgeruimd, inmiddels zitten we voor dit jaar al op 2000 kilometer. Hiermee staan we in de top vijf van aangesloten gemeenten in Nederland.”

En dat is niet per se omdat Drimmelen zoveel meer zwerfafval heeft dan andere plaatsen, denkt Van Groesen: ,,Het komt vooral door onze fanatieke groep.”

Dus mogen die ZAPpers best wel eens in het zonnetje gezet worden. Daarom heeft ze 30 april als de Nationale dag van De ZwerfAfvalPakkers laten registeren. ,,Ik hoop dat mensen die dag de ZAPpers aanspreken of een duimpje omhoog steken. Die mensen verdienen gewoon een heel groot dank je wel, met veel hoofdletters.”

Ademen

De Madese kiest bewust de laatste dag voor mei: de maand waarin ‘de natuur weer in bloei staat en de vogels in alle rust kunnen broeden’. ,,ZAPpers zijn de mensen die ervoor zorgen dat de natuur kan blijven ademen. We hebben voor jaren aan afval opgeruimd. Als je dan ziet dat de natuur weer kan gaan ademen, geeft dat een fantastisch gevoel.”