Zanger Vinzzent: ‘Ik hou gewoon van mensen en wil ze blij maken’

Al zou je het aan zijn uiterlijk niet zeggen, de in Winterswijk geboren Vincent Claase draait al even mee in de muziekwereld. ,,Natuurlijk vind ik het leuk dat ik vaak jonger geschat word. Dat wil ik graag zo houden. Ik voel me ook jong, heb een lieve vriendin, een prachtige zoon van twee en kan leven van wat ik het liefste doe: zingen en mensen van alle leeftijden gelukkig maken.”

Vincent Claase heeft en Nederlandse moeder en een vader met Indonesisch bloed. ,,Het was een muzikale familie. Mijn ouders zijn jong gescheiden. Dat hakte er wel in. Ik ging met ma naar Enschede, pa ging naar Den Haag. Op mijn twaalfde koos ik om naar mijn vader te gaan.

,,Ik heb het gevoel dat ik grotendeels mezelf heb opgevoed. Eigen keuzes maken, met vallen en opstaan. Al jong heb ik voor de muziek gekozen. Vanaf mijn dertiende deed ik mee aan allerlei playbackwedstrijden en talentenjachten. Die won ik ook wel eens.”

Vanaf zijn vijftiende tradt Claase professioneel op in cafés en op festivals. Hij ging vanaf de start voor publiek en gezelligheid. Dat had hij van geen vreemde. ,,Mijn pa heeft als zanger onder de naam Willy Iskandar ooit een nr. 1-hit gescoord in Suriname en hij organiseerde Pasar Malams, in grote evenementenhallen. Met eten en muziek van onder meer Oscar Harris en The Tielman Brothers, André Moss en Jack Jersey. Die laatste vertelde dat hij voor mij een mooie muzikale toekomst zag.”

Dubbel Z

Waar zijn vrienden ieder weekend uitgingen, zat Vincent op zijn kamer muziek uit te pluizen. ,,Ik was gefascineerd door geluidstechniek. Ik moest weten waar een sound vandaan kwam en hoe ik die voor mezelf kon ontwikkelen. Een tijdlang heeft het zingen zelfs op een laag pitje gestaan en ben ik een eigen studio begonnen in Tilburg. Ik werkte er met onder meer Rob de Nijs, Ruth Jacott, Paul Elstak en de zangeressen van Sister Sledge.”

In 2004 is hij met dat studiowerk gestopt om toch vol voor de zangcarrière te gaan. ,,Om niets aan het toeval over te laten werd mijn naam vanaf dat moment Vinzzent, met dubbel Z. Anders gingen ze me nooit vinden op internet.”

Vinzzent stelde zich vanaf dat moment een paar mooie doelen. ,,Niet om zo goed te worden als Elvis Presley, wel om er alles uit te halen wat erin zit. Dat is gelukt. Ik

hou oprecht van mensen en feelgoodmuziek. Alles is eerlijk en puur. Door vol te houden en te geloven in wat je doet, rolt het geluk ooit jouw kant op.”

In 2010 kwam het keerpunt voor Vinzzent. Hij werd gevraagd aan het Nationale Songfestival mee te doen. ,,Ik ging er lachend in en wilde er iets van maken. Wat had ik te verliezen? Het grote publiek kon kennismaken met mijn kijk op Sha-La-Lie, in zuidelijke sferen. Ik kreeg uiteindelijk de meeste publieksstemmen, maar Sieneke vertrok met haar versie naar het Eurovisie Songfestival. Het publiek is me echter niet vergeten. Sindsdien ga ik iedere keer opnieuw de bühne op om nog meer sfeer en gezelligheid te brengen. Ik vind dit vak zo leuk.”

Volledig scherm Vinzzent met Rob de Nijs op zijn eigen feestje Vinzzent op het Strand. © Casper van Aggelen

Ibiza-stijl

Vinzzent woont ruim 25 jaar in Oosterhout. Hij noemt het een van de beste beslissingen uit zijn leven om naar Brabant te vertrekken. ,,Ik voel me thuis. Nederlandstalige muziek leeft hier veel meer. Aan Brabant kleven de woorden gezellig en gemoedelijk.” Vinzzent werd een paar jaar geleden ambassadeur van Oosterhout Live, het festival waar hij dit weekend opnieuw met plezier gaat aantreden. ,,Letterlijk en figuurlijk in mijn achtertuin. Er komen naast veel buurtbewoners inmiddels ook veel mensen van verder weg. Het festival is groot geworden.”

Bewust intiem houdt hij zijn eigen festival: Vinzzent Op Het Strand, op een prachtige locatie in Drimmelen. ,,In de gezellige jachthaven kom ik al jaren. Er is een strand gecreëerd in Ibiza-stijl. Veel wit. Ik parkeer er mijn oude Volkswagenbusje, er is een vintage camping, er komen kraampjes en foodtrucks.

,,Ik ben een gezelligheidsmens, loop rond en kan met velen een praatje maken. Het is vrijheid blijheid. Niets moet, alles mag. We starten om 14.00 uur, langzaam in de stemming komen. Hoe later het wordt, hoe groter het feest.”