Zandsculptuur als kunstvorm in de kerk: ‘Ik wilde vooral iets maken en niet iets verkopen’

Het is de zesde editie van het festival. ,,We hebben het een keer op de Markt gehouden, vier keer in het winkelcentrum in de binnenstad en vorig jaar was het gepland in Arendshof en Museum Oud-Oosterhout”, zegt voorzitter Rien Joosen van de stichting Zandsculpturen Oosterhout. “Maar dat kon niet doorgaan vanwege corona.”