Zamir M. krijgt 15 jaar cel en tbs voor moord op Laura Korsman

Tijdens de zitting in de rechtbank, drie weken geleden, bekende M. al betrokken te zijn bij de dood van zijn ex-vriendin. Toen kwam hij echter met zijn alweer zevende verklaring over de gang van zaken op die fatale ochtend. Daarin zei hij, dat hij en Laura in gesprek waren op de bank in haar woning en zij plotseling een mes tevoorschijn trok. De officier van justitie maakte korte metten met die verklaring. Hij verweet M., dat die zijn verklaring meerdere keren had gewijzigd. Daarop verhoogde hij ook zijn eis naar achttien jaar cel en tbs.



Ook de nabestaanden van de van oorsprong Werkendamse hebben veel moeite met de wisselende verklaringen van M., legde hun advocaat na de zitting uit. ,,Zij willen heel graag weten wat er is gebeurd, maar daar krijgen ze geen antwoord op. Ze hadden gehoopt op een verklaring, maar die hebben ze niet gehoord. Dat doet pijn.”