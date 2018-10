Zaak tegen verdachte moord Laura Korsman (24) uit Werkendam gaat volgend jaar pas verder

Voordat Zamir M. (31) Laura Korsman (24) deze zomer doodstak in Utrecht, zou hij haar volgens het Openbaar Ministerie zeker een maand lang ernstig gestalkt hebben. Niet allen door aanhoudend appjes naar haar te sturen en te bellen. Maar ook door langs te gaan op haar werk bij het UMC en door op haar balkon te klimmen of voor de deur te staan met bloemen.

Omdat de aanhoudende stalking door haar ex haar te veel werd, deed Korsman aangifte tegen de man uit Nieuwegein. Uiteindelijk kreeg ze zelfs een alarmknop aangeboden om de politie direct te kunnen waarschuwen als hij weer eens vervelend was. Maar dat kon niet voorkomen dat het op 11 juli van dit jaar aan de Bosboomstraat toch misging. Volgens het OM stak Zamir wild op Korsman in met een mes en raakte hij haar daarbij onder meer in haar hals, borst en hoofd. In haar eigen studentenhuis had Korsman geen schijn van kans en stierf ze aan haar verwondingen.

In een verhoor heeft Zamir toegegeven dat hij in de woning was op de dag van de dood van Laura, zo bleek vanmiddag tijdens de eerste tussentijdse zitting in de zaak tegen M. Zelf kon hij dat vandaag niet toelichten, omdat hij afwezig was. Volgens zijn advocaat Annemiek van Spanje was hij niet in staat om de zitting bij te wonen. ,,Het gaat niet goed met hem.” Meer wilde de advocaat vandaag niet kwijt ,,Omdat dat niet in het belang van mijn cliënt is op dit moment en ik hier niet voor mezelf sta.”

Wachtlijst



Bedoeling is dat het onderzoek naar de dood van de uit Werkendam afkomstige Laura Korsman begin december is afgerond. Het politiedossier naar de dood van de studente verpleegkunde beslaat inmiddels al meer dan duizend pagina’s. Ondertussen wordt ook geprobeerd om voor de verdachte een plek te regelen in het Pieter Baan Centrum, dat onderzoek gaat doen naar zijn psychische gesteldheid. Aan dit onderzoek wil de verdachte meewerken, maar de overplaatsing kan door wachtlijsten tot een klein half jaar op zich laten wachten.

Zowel de rechtbank als de officier van justitie vonden het teleurstellend dat Zamir vandaag niet persoonlijk aanwezig was, omdat zij vragen hebben voor de man die eerder werd veroordeeld voor mishandeling van een ex. De verdachte werd twee weken geleden voor het laatst verhoord door de politie over de gebeurtenissen afgelopen zomer in Utrecht.

Bedoeling is dat de zaak half januari verder gaat met een zogenoemde regiezitting, waarin de planning naar voren komt. Later volgend jaar volgt de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Zamir, die in voorarrest blijft op verdenking van moord.