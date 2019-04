Yvonne uit Den Hout is dagelijks bij Notre Dame en was er net voor de brand weg: ‘Verschrikkelijk om te zien’

Ze vertelt er zo mooi over tijdens rondleidingen, hoe de kathedraal ooit gered werd van de sloop. Hoe ze revoluties heeft overleefd, en pogingen tot brandstichting. En nu dit. ,,Ik bekijk het op tv, ga er niet heen. Het is te verschrikkelijk om te zien‘’, zegt ze vanuit haar Parijse appartement.



Drie kwartier voor de brand rond 19.00 uur uitbrak was ze er nog. Er was nog niets geks te zien. De voorkant van de kathedraal was weer parelwit, nadat er jarenlang was gerenoveerd. ,,Sinds ik hier woon, zo’n acht jaar geleden, stond het gebouw al in de steigers‘’, zegt America. ,,De voorkant was net een paar jaar af.‘’ De toren achterin stond nu nog in de steigers, dat is de punt waar zoals het lijkt de brand is begonnen.