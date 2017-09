'Yvette wist zelf niet hoeveel ze voor anderen betekende'

In Liefdevolle HerinneringDochter, zus, tante en juf in hart en nieren. Yvette Jongmans (49) was overal en voor alles in. ,,Als de ander het goed had, had zij het ook goed."

In december 2016 werd Yvette Jongmans moe. Overspannen, dacht ze zelf. Yvonne van Gastel, vriendin en collega, voelde aan dat deze diagnose niet klopte: ,,Oké, de lat lag hoog bij Yvette, maar ze wilde juist niets liever dan naar school gaan. Een contra-indicatie lijkt mij."

En zo was het ook. Yvette bleek ernstig ziek: uitzaaiingen met primaire tumor onbekend. Terugkeren naar school was geen optie voor de Oosterhoutse. Een schok voor de collega's en leerlingen van Kindcentrum De Ontdekking (voorheen basisschool De Wingerd) in Oosterhout, waar ze als juf 26 jaar lang kinderen liet schitteren.

Mary Poppins

Yvette was als juf de 'Mary Poppins' van de school, zo beschrijven haar collega's. Zij kon een kind zien en lezen en wist precies wat die leerling nodig had. ,,Kinderen met problemen waren voor haar juist positieve uitdagingen", vertelt Ramona van Strien, vriendin en collega. ,,Ouders zeiden een keer: 'Jullie hebben ons, ons kind teruggegeven.' Een bijzonder moment, want een groter compliment kun je in dit vak niet krijgen."

Van Gastel vult aan: ,,Iedereen mocht zichzelf zijn in haar groep en dat voelden de leerlingen. De sfeer was altijd goed. Een balans tussen geconcentreerd werken, afgewisseld met lekker gek doen, zoals spontaan een polonaise inzetten, dat kon bij Yvette in de klas." Juf Yvette had wat weg had van de bekende 'nanny': ,,Ze gaf kinderen vaak een ervaring mee om nooit te vergeten. Met veel sprankeling, glitters en lichtjes. Als die gezichtjes maar straalden."

Volledig scherm Yvette Jongmans samen haar zus Monique van Ham in Valkenburg, tijdens de zomer van 2015. © privecollectie

Als de werkdag erop zat, ging Yvette op weg naar huis vaak bij haar zus Monique van Ham langs. Ze was een warm familiemens. Van Ham: ,,Eenmaal binnen ging ze ergens zitten, terwijl ik verder ging met het huishouden; ze hoorde erbij. Ze kletste heerlijk met onze drie dochters, waar ze een tweede moeder voor was."

Shoppen

Op vrijdagavond belde Yvette altijd met 'mama' en vroeg dan: ,,Wat gaan we morgen doen? Shoppen?' Shoppen was sowieso haar favoriete bezigheid. Met haar beste vriend Ronald had ze de leus: 'Een dag niet gepind, is een dag niet geleefd.' Zelfs op de gezamenlijke familievakanties had ze haar favoriete winkeltjes. ,,Maar ze was absoluut geen shopaholic. Alles wat ze kocht, kon ze zo weer weggeven. Het ging haar echt om het samenzijn", vertelt haar zus weemoedig. ,,Zo was ze, mijn zus: warm, behulpzaam en altijd zorgen voor een ander. Nooit jaloers, juist tevreden met wat ze had en met wie ze was. Als iedereen het maar naar zijn zin had, dan was het goed voor haar."

Volledig scherm Leerlingen van De Ontdekking maakten voor juf Yvette een hartenboek. Collega's Yvonne van Gastel (l), en Ramona van Strien (m) en zus Monique van Ham koesteren het boek, dat Yvette prachtig vond. © René Schotanus

Een echt mensen-mens, die het begin 2017 zwaar kreeg. De artsen verklaarden haar 'uitbehandeld'. Yvette ging door. Toch voelde ze zelf ook dat de ziekte het won van haar hoop. Van Ham: ,,Ze kon niet meer naar school, dus hebben de leerlingen samen met Ramona van Strien nog een hartenboek voor haar gemaakt. Dat vond ze geweldig."

Leegte