Yves de Boer voorzitter Biesbosch Museum

WERKENDAM Yves de Boer is de nieuwe voorzitter van het Biesbosch Museum in Werkendam. Hij volgt Douwe Altena op die na 13 jaar zijn voorzitterschap heeft neergelegd. Hij was niet herkiesbaar. Oud-gedeputeerde Yves de Boer (67) was tot 1 januari 2019 waarnemend burgemeester van Werkendam. De oud-aardrijkskunde-leraar was ook wethouder in Oosterhout.