Yves de Boer is even geen burgemeester meer: ‘Je moet een kameleon zijn’

Video Auto's in brand in Veen en Wijk en Aalburg

31 december VEEN/WIJK EN AALBURG - In Veen is op oudejaarsavond wederom een auto in vlammen opgegaan. Dat gebeurde op een steenworp afstand van de beruchte kruising aan de Witboomstraat. Ook op de Perzikstraat in Wijk en Aalburg ging een auto in brand.