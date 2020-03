‘Yes, we stonden volledig in ons recht. Dan slaat de euforie om in woede’

Zo viel vorige maand een brief van het College van Beroep bij ons in de bus over onze zaak tegen het Rijk. Ons bezwaar op de boete die het Rijk ons oplegde in 2017, vanwege het niet voldoen aan de fosfaatregeling in het eerste kwartaal, was eindelijk aan de beurt. Dit aanzienlijke bedrag was destijds door de melkfabriek ingehouden op ons melkgeld. Vergelijk het met je baas die een snelheidsboete inhoudt op je salaris. Woest waren we!