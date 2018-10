Yasin uit Hank grijpt naast UAF-award 'uitblinker van het jaar'

Provincie wil twee tunnels in Rijen voor veiliger spoor

8:01 RIJEN - De provincie Noord-Brabant wil beide spoorwegovergangen in Rijen vervangen voor een tunnel of overbrugging. Dat kan als het ministerie van Infrastructuur ook meebetaalt. ,,Hoe mooi, als we in een klap beide overwegen kunnen verwijderen'', zegt gedeputeerde Christoph van der Maat.