Xentari verbieden voor rupsenplagen in Gilze en Rijen, vindt D66

Raad haalt locatie supermarkt Geertrui­den­berg van agenda: ‘Op zoek naar meer draagvlak’

21 april GEERTRUIDENBERG De zoektocht naar een supermarktlocatie in Geertruidenberg is in de wacht gezet. Op verzoek van de gemeenteraad is het onderwerp van de agenda gehaald. Het gemeentebestuur gaat op zoek naar meer draagvlak.