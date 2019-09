Wurgpoging met koord in Oosterhout leidt tot aanhouding 24-jarige verdachte

Drimmelen in top 5 van boetes op overtre­ders op het water

7 september DRIMMELEN - De waterpolitie deelde in Nederland in 2018 ruim 2.500 boetes uit aan overtreders op het water. Dat zijn er zo’n vierhonderd meer dan in 2017. De gemeente Drimmelen staat met 67 boetes in de top 5 van gemeenten waar de meeste bekeuringen werden uitgedeeld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).