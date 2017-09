WSG ‘parkeert’ miljoenenclaim tegen oud-directeur

De rechtbank in Breda wees de miljoenenclaim eerder van de hand, omdat er een kwijtingsclausule was opgenomen in de ontslagovereenkomst. In die clausule stond dat WSG financiële schade niet zou verhalen op Span. WSG kreeg uiteindelijk 120 miljoen euro steun van Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Per woning was dat meer dan Vestia kreeg. Het CFH steunde Vestia (90.000 woningen) met 675 miljoen euro. Omgerekend kreeg WSG (4.000 woningen) ruim 28.000 euro per woning, terwijl dat bij Vestia 7.500 euro bedroeg.