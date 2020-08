Wordt Oosterhout nog dit jaar verlost van beruchte kruising?

OOSTERHOUT - Het moment van de waarheid nadert voor de beruchte Vijf Eikenweg. De weg staat bekend als een van de gevaarlijkste wegen in Brabant, maar binnenkort gaat de N631 op de schop. Tot opluchting van velen. Het werk begint in oktober. Althans, dat hoopt de provincie.

Hotspot is met name de kruising met de Ketenbaan. Daar vonden de afgelopen jaren meerdere zware ongevallen plaats, soms met een dodelijke afloop. Onlangs raakten een motorrijder en fietser ernstig gewond na een botsing op de zondagochtend. Op deze locatie wordt de kruising omgebouwd naar een rotonde. ,,Dat zorgt ervoor dat het verkeer afremt en kruisend verkeer veiliger de weg kan oversteken”, verklaart de provincie.

Quote Het is een rommelig geheel. Op de Ketenbaan kunnen twee auto’s naast elkaar voorsorte­ren om de Vijf Eikenweg op te rijden. Dat belemmert het zicht naar links en naar rechts. Dan gaat het geregeld mis Ruud Hornman, Verkeersdeskundige NHTV

Op de weg is 80 km de snelheidslimiet. Verkeersdeskundige Ruud Hornman zei eerder over de gewraakte kruising: ,,Het is een rommelig geheel. Op de Ketenbaan kunnen twee auto’s naast elkaar voorsorteren om de Vijf Eikenweg op te rijden. Dat belemmert het zicht naar links en naar rechts. Dan gaat het geregeld mis. Andersom is het ook gevaarlijk, omdat bestuurders die de Ketenbaan in willen draaien, moeten stoppen voor fietsers.”

Prioriteit

De gemeente Oosterhout betaalt deels mee aan de rotonde. Dit omdat de kruising al lange tijd hoge prioriteit heeft. Eerder werd nog gesteld dat de werkzaamheden in de zomer zouden plaatsvinden, maar de provincie gaat nu uit van de laatste maanden van dit jaar.

Bezwaar

Een reden van de vertraging is dat de aanbesteding langer dan verwacht duurt. Er is bezwaar gemaakt tegen de procedure, de rechter behandelt dit beroep in september. ,,Het is de wens om dit jaar het deel tussen de A27 en de Nassaulaan in Rijen te reconstrueren”, zegt de provincie.

Twee delen

Al eerder was duidelijk dat de aanpak van de N631 in twee delen is opgeknipt. Eerst is met name het Oosterhoutse gebied aan de beurt, het deel bij het spoor in Rijen - waar een tunnel komt - volgt op een later moment.

Quote Dit heeft twee voordelen: het autover­keer wordt afgeremd en langzaam verkeer kan de weg in twee stappen oversteken Provincie

Behalve een rotonde op de kruising met de Ketenbaan, verbreedt de provincie de fietspaden. Bomen die dicht langs de weg staan, worden afgeschermd door een houten geleiderail. Dit om botsingen met de bomen te voorkomen. Bij oversteekplaatsen wordt een middeneiland aangelegd. ,,Dit heeft twee voordelen: het autoverkeer wordt afgeremd en langzaam verkeer kan de weg in twee stappen oversteken”, verklaart de provincie. Verder komt er een extra uitvoegstrook richting het sportpark bij Rijen, dit is voor verkeer vanuit Oosterhout.

De provincie hoopt later meer details te hebben over de planning. Een extra informatieavond is eerder afgelast, vanwege de coronacrisis.