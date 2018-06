Wordt Halve Zolenlijntje weer een goederenspoor?

Opknap­beurt voor flats Paterserf Oosterhout

7 juni OOSTERHOUT - De zes flats aan het Paterserf in Oosterhout krijgen een flinke opknapbeurt. De woningen gaan naar energielabel A. Tevens worden de gevels, die al jaren gebreken vertonen, vernieuwd. Het werk duurt per flat ongeveer veertien weken. De laatste flat is naar verwachting in februari 2020 klaar.