Wordt ‘criminele‘ jachthaven ooit nog verkocht? Het blijft lang stil rond Hermenzeil

Brabanders en Polen herdenken bevrijding Breda en Oosterhout op indrukwek­ken­de wijze

24 oktober BREDA/OOSTERHOUT - In Breda en Oosterhout zijn dit weekend de veteranen en bevrijding van 1944 herdacht. In oktober van dat jaar verdreven de troepen van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Stanislaw Maczek de Duitse bezetter uit de regio. Hoewel hier intussen geen Poolse oud-strijders meer in leven zijn, is de belofte uitgesproken dat de herdenking in de toekomst doorgaat.