Worden gegevens Jeugdzorg in Oosterhout zorgvuldig behandeld?

De sekswer­kers van Ren­dez-Vous Privé in Made gaan nooit met tegenzin naar het werk

12:47 MADE - In tien jaar tijd sloten zo’n 23 seksclubs in West-Brabant de deuren. Rendez-Vous Privé in Made is nog altijd open en een begrip in de regio. De telefoon staat roodgloeiend en medewerkers werken er maar al te graag. BN DeStem bezocht het privéhuis in het kader van een onderzoek naar de seksindustrie.