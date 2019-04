Woonwagenbewoners Oosterhout demonstreren: ‘In een huis voelen we ons niet thuis‘

Brabant heeft meeste lintjes van Nederland, ook forse lintjesre­gen in West-Bra­bant

13:22 ROOSENDAAL - Van alle provincies zijn vrijdag in Noord-Brabant de meeste lintjes uitgereikt. Bijna een vijfde deel van de 2880 koninklijke onderscheidingen kwam in deze provincie terecht. In West-Brabant zijn vrijdag 159 inwoners verblijd met een lintje. Dat zijn er elf meer dan vorig jaar. Moerdijk is koploper, met 22 lintjes, voor Breda met 20.