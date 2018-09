Woonunit arbeidsmigranten alleen in buitengebied van Dongen

DONGEN - Dongen wil geen aparte woonunits voor arbeidsmigranten binnen de bebouwde kom. Alleen op bedrijfspercelen in het buitengebied is dat onder voorwaarden mogelijk.

Dat is één van de nieuwe regels die deze maand in werking treedt in de gemeente Dongen. De nieuwe regels zijn opgesteld in overleg met andere gemeenten in de regio. Dongen wil zich zo wapenen tegen de verwachte aanwas van nieuwe migranten nu de economie op volle toeren draait en er weinig personeel voor handen is.

Beperking

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied geldt dat deze maximaal voor zes maanden bedoeld is. Voor de huisvesting binnen de bebouwde kom geldt deze beperking niet. Verantwoordelijk wethouder Bea van Beers: ,,Voorheen was het plaatsen van woonunits in Dongen niet mogelijk. Vanaf nu wel. De kwaliteitseisen voor dergelijke woningen zijn nu eenmaal minder streng dan voor gewone woningen.''

Binnen de bebouwde kom geldt dat er in een bestaande rijtjeswoning maximaal vier arbeidsmigranten mogen wonen. Binnen een straal van 150 meter mogen niet meer dan vier woningen bestemd worden voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Rijtjeswoning

Volgens Van Beers is het niet zonder meer zo dat arbeidsmigranten in Dongen liever in een rijtjeswoning wonen dan in een unit bij de werkgever in het buitengebied. ,,Uiteindelijk is wonen in een tijdelijke unit goedkoper dan in een rijtjeswoning. Ook zien we dat het verloop binnen de reguliere woningen net zo groot is.''

Van Beers kan niet zeggen hoeveel arbeidsmigranten de gemeente Dongen telt. ,,We hebben daar geen goed beeld van. Nu we gaan werken met vergunningen bij de aanvraag van woonunits zullen we een exacter beeld krijgen. Ik schat dat het aantal momenteel ergens tussen de drie- en vierhonderd ligt.''