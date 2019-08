Woodstock na 50 jaar in Oosterhout

Op zondagmiddag 18 augustus spelen de groepen One for the Road, Fool Moon, Mancave, Cut the Crap en Devils Art in café Oud-Brabant nummers die ook op Woodstock te horen waren. Volgens organisator Jan Schellekens staan er nummers op het programma van The Who, Jimi Hendrix, CCR, The Band, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Joe Cocker en Tim Hardin.