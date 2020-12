Woningoverval in Made, daders gevlucht

Weinig hinder voor Oosterhout­se scheep­vaart bij werk aan sluis bij Tilburg

2 december OOSTERHOUT/TILBURG - De scheepvaart in Oosterhout gaat weinig last krijgen van het werk aan Sluis II in Tilburg. Over enkele jaren wordt de Sluis, ter hoogte van de Reeshof, opnieuw gebouwd. Zonder grote consequenties voor Oosterhoutse bedrijven.