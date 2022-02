Woninginbraak in Hank: buurtbewoners schieten politie te hulp

Een vrouw zag rond 17.00 uur vanuit het keukenraam hoe een auto met daarin drie onbekenden de straat in kwam rijden. De auto werd geparkeerd en de drie mannen liepen een rondje door de wijk. Toen zij de mannen aan de poort van een woning in de straat zag voelen, waarschuwde ze haar man.

Meerdere agenten, waarvan één met een politiehond, kwamen op de melding af. Daar zagen zij de drie verdachten wegrennen door naastgelegen achtertuinen. Een van de verdachten kon onmiddellijk worden aangehouden, terwijl de twee anderen wisten te ontkomen. Of de inbrekers iets hebben buitgemaakt is nog niet bekend.

Automobilist geeft agenten lift

Tijdens een zoektocht in de omgeving kreeg de politie hulp van een oplettende automobilist. Hij had namelijk twee mannen door de straat zien rennen en vroeg zich af of de politie naar hen op zoek was. Agenten stapten bij hem in de auto en gingen op zoek naar de verdachten. Al gauw kregen ze het tweetal in het vizier op de Sint Elisabethstraat. Bij de kerk konden de voortvluchtige mannen alsnog worden aangehouden.