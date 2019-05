Woningen in het groen na sloop Tropical/Margiethal

RIJEN - Nieuwbouw van de sporthal in het groen en een beperkt aantal patiowoningen. De omwonenden van de Margriethal/Tropical van de Colijnstraat weten het wel. Of de gemeente volgt is nog de vraag.

In de commissievergadering Ruimte had wethouder Ariane Zwarts voor gisteravond de architect uitgelegd om met beelden te laten zien waarvan zij de vorige keer de commissieleden niet in woorden kon overtuigen. Die vertelde over de twee opties die het bureau aan het uitwerken was.

Appartementenblokje

Het leegstaande Tropical moet plat. En de sporthal ook. Daar ontstaat veel ruimte. Besloten was al om er een sporthal terug te bouwen. Maar dan bleef er ruimte over voor iets. De architect dacht aan woningen. ,,Twee keuzes. De hal komt westelijk op het in groen gevatte perceel en een appartementenblokje van 3 of 4 bouwlagen voor bijvoorbeeld ouderen met zorgbehoefte aan de westkant. Of de hal komt oostelijk en vier tot zeven patiowoningen komen aan de westzijde.”

Bosrijk

Het ging er om de wijk te verrijken, groen te versterken en ook het bosrijke karakter met een buitenspeelplaats voor kinderen. Voetgangers en fietsers kunnen beter terecht en het gebied krijgt een open karakter. Het bestaande parkeerprobleem kan mogelijk bij de nieuwe hal opgelost worden. Hoe de hal er precies gaat uitzien is nog te bepalen.

Volledig scherm In deze variant blijft er een groene zoom, maar komt de hal rechts en een aantal patiowoningen er vlak bij. © Illustratie Diederendirrix

Gebiedsvisie

De inspreker namens de Colijnstraat wist het wel. Geen hoge appartementen, want dat gaf maar inkijk. En voor ouderen is de bakker en brievenbus veel te ver weg. ,,En waarom deze twee keuzes, terwijl er nog geen gebiedsvisie is.”

Basis

Wethouder Ariane Zwarts zei dat alles nog mogelijk was, maar de twee varianten de basis. ,,Daarover gaan we verder praten met sporters, gemeente, omwonenden, scholen.” Ze wilde graag weten wat de fracties vonden van de gepresenteerde plannen. Dat kon ook schriftelijk.

Complex