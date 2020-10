Woningen boven garage ontruimd bij grote brand in Oosterhout: ‘Jas aan en naar buiten, de rest is niet belangrijk’

Horecaslui­ting: Bitterbal­len als ‘afscheid’ in café De Beurs

14 oktober OOSTERHOUT - Ook in café De Beurs in Oosterhout komt de hernieuwde sluiting van de horeca keihard aan. Op een videoscherm in de kroeg keken de eigenaren en een handvol stamgasten dinsdagavond naar de persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen. ,,Wéér zijn wij de paria van de samenleving.‘’