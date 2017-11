Woningbrand Oosterhout, drie bewoners ademen rook in

Woningbouw in Rabobank Made

13:23 MADE - In het gebouw van de Rabobank in de Adelstraat in Made komen 16 huurwoningen. Zowel op de begane grond, als op de eerste verdieping en in een nog toe te voegen nieuwe bouwlaag. Het plan van projectontwikkelaar Zwaluwe is goedgekeurd door het college, dat meewerkt aan de procedure tot omvorming van het bankgebouw voor woningbouw.