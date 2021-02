Woningbouwplan Dorst in de pauzestand: ‘Te vroeg om hier aan de gang te gaan’

Geen noodveror­de­ning meer in Oosterhout: ‘Rust lijkt gelukkig te zijn wederge­keerd’

1 februari De noodverordening die na de avondklokrellen van kracht was in de Oosterhoutse wijken Slotjes en Oosterheide is ingetrokken. Volgens burgemeester Mark Buijs zijn op dit moment ‘geen signalen meer die aanleiding geven’ om de maatregel in stand te houden.