Woningbouw Twickel in Oosterhout mag van de rechter van start

Dit besliste de voorzieningenrechter van de Raad van State vrijdag. Topvorm heeft bij de gemeente inmiddels een vergunningsaanvraag ingediend voor de eerste 43 woningen.

Met de uitspraak van de voorzieningenrechter is in een klap het hele bestemmingsplan Zwaaikom in werking getreden. Naast de 113 woningen op Twickel, het mogen er zelfs maximaal 140 worden, regelt het bestemmingsplan ook de bouw van 360 woningen op het kanaaleiland.

Woontoren

Projectontwikkelaar van deze woningen is Grondexploitatiemaatschappij Eiland Zwaaikom. Bewoners van het eiland in het Wilhelminakanaal stapten vorige maand naar de Raad van State. Met de bouwplannen voor de Twickel hebben ze geen problemen. Maar ze maken wel bezwaar tegen woningbouw op hun eiland, en dan vooral de woontoren die vlakbij hun huizen komt.

November

De voorzieningenrechter heeft hun verzoek om schorsing van het bestemmingsplan vrijdag echter afgewezen omdat GEM Eiland Zwaaikom heeft toegezegd te wachten op de uitspraak in de bodemprocedure. Die komt over een paar maanden. Ook de sanering van de vuilstort in het noordelijke deel van het eiland, die gepaard gaat met veel vrachtverkeer op het eiland, gaat pas in november van start.