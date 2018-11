Woningbouw op ‘toplocatie’ JAL in Dongen

Dat bevestigt Ingeborg Verheijen van Hazenberg. ,,We willen het gehele terrein ontwikkelen tot een nieuw woongebied. Het gaat om een toplocatie in Dongen. In het relatief jonge fabrieksgebouw komen een- en tweelaagsappartementen. Dat gebouw is een Rijksmonument. Het oudere complex geldt binnen de gemeente Dongen als beeldbepalend. Daar houden we rekening mee in onze plannen. In dit gebouw komen kleinere appartementen voor starters. Op de rest van het terrein komen grondgebonden woningen waaronder ook tweekappers.’’

J&L Ligtenberg

De oude schoenenfabriek J&L Ligtenberg (1945-1980) staat al sinds 2005 leeg. Casade kocht het terrein aan in de tijd dat woningcorporaties nog alle ruimte kregen de vrije markt op te gaan en zich te gedragen als projectontwikkelaars. Toen die ontwikkeling leidde tot desastreuze financiële wantoestanden in corporatieland dwong de overheid de corporaties tot een pas op de plaats. Jos van Thoor van Casade: ,,De ontwikkeling van het JAL-terrein past nu niet langer in ons beleid. Dat project leent zich meer voor commerciële doeleinden. Met het geld dat de verkoop van het terrein opbrengt, kunnen wij elders in Dongen sociale woningbouw plegen.’’

Voor welk bedrag het terrein verkocht is, willen de betrokken partijen niet zeggen.

Schetsontwerp

Het complex wordt momenteel gebruikt in de vorm van anti-kraak. Hazenberg zet in op een overgangsperiode. Verheijen: ,,We gaan nu een schetsontwerp maken voor het gehele terrein. Daarvoor zoeken we het gesprek op met omwonenden en met de plaatselijke heemkundekring. We zijn nu de gebouwen bouwkundig aan het inventariseren. Tot het moment dat de bouw daadwerkelijk begint, willen we het gehele complex geschikt maken voor lokale pop up-ondernemingen. Dat is in onze ogen een goede manier om Dongen bewust te maken van dit fraaie bouwplan. Het zorgt voor reuring op de locatie. De hekken rond het terrein halen we weg.’’

Volledig scherm Het JAL-terrein aan de St. Josephstraat. © Casade