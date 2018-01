Woningbouw op terreinen voetbalclubs Irene '58 en OVV'67?

OOSTEIND/DEN HOUT - Er komen mogelijk woningen op de terreinen van voetbalclubs Irene ’58 in Den Hout en OVV’67 in Oosteind. De gemeente Oosterhout wil in ieder geval onderzoeken of er met wat verschuivingen op de terreinen mogelijk ruimte vrijkomt voor woningbouw.

Aanleiding voor het onderzoek is de bouw van nieuwe kleedlokalen voor de twee voetbalclubs. Wethouder Marian Witte (Sport) legt uit: ,,In beide dorpen is er behoefte aan woningbouw. Meer woningen zorgen ook voor meer draagvlak voor voorzieningen in de dorpen. Op het moment dat we als gemeente tonnen investeren in sportaccommodaties, willen we de zekerheid hebben dat we dit op de juiste plek doen en dat dit voor de lange termijn is.''

Nieuwe kleedlokalen

,,Bij beide clubs gaan we kijken of we velden kunnen verschuiven in de nabijheid van de club", zegt een gemeentewoordvoerder over het onderzoek. De kleedlokalen komen dan in de buurt van eventuele nieuwe velden. ,, Zodat ruimte vrijkomt voor woningbouw.'' De woordvoerder benadrukt dat de clubs hoe dan ook die nieuwe kleedlokalen krijgen, 'de nood is hoog'. De werkzaamheden staan zelfs al voor dit jaar gepland. ,,De vraag is dus alleen nog waar we die strategisch gezien het beste kunnen bouwen.''



Niek de Jongh, clubvoorzitter Irene ’58, zegt 'het onderzoek af te wachten'. ,, We hebben pas onze kantine - die ligt bij de kleedlokalen - verbouwd. Als dat deel verplaatst wordt, zou dat wel zonde zijn.'' Guus Verbeek, voorzitter OVV’67: ,,Ik ben een voorstander van woningbouw in Oosteind. Dat betekent nieuwe aanwas voor het dorp.'' Over eventuele verplaatsing, zegt Verbeek: ,,Mocht daar ooit sprake van zijn, dan vertrouw ik erop dat alles in goed overleg gaat.''

