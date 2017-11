Woningbouw in Rabobank Made

Biënnale zet Oosterhout met 13.000 bezoekers op nieuwe manier op de kaart

15 november OOSTERHOUT - De eerste Biënnale van Oosterhout in de drie kloosters van Oosterhout heeft in vijf weken tijd 13.000 bezoekers getrokken. Hoe meer bezoekers, hoe beter voor de Oosterhoutse economie. 'Er is veel geld naar Oosterhoutse ondernemers gegaan.' De kunstmanifestatie is zelf ook uit de kosten en een tweede editie ligt binnen handbereik.