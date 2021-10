Woningbouw in open gebied Oosterhout zal tot bittere gevechten leiden

Ooit lagen er uitgewerkte schetsen van een nieuwe Oosterhoutse uitbreidingswijk op de burelen in het stadhuis. En ja, toen al had men Oosteind in het vizier. Zo’n vijftien jaar geleden was het lintdorp in de schetsen al bijna verankerd in de stad. Wat strookjes groen tussen de historische bebouwing en de nieuwbouw waren voor de vorm ingetekend om het dorpse karakter van Oosteind te behouden.