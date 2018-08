Woning jachthaven Hermenzeil toch niet te koop: 'Misschien maak ik er een dierenweide van'

Criminelen

Ras had de hoop het hele recreatiepark te kopen. De familie heeft al camping Waterweelde in Moerdijk en stak miljoenen in het Limburgse vakantiepark Mooi Bemelen. Uiteindelijk kreeg Ras die gelegenheid niet. De gemeente Geertruidenberg kocht vorig jaar Hermenzeil, om te voorkomen dat criminelen de failliete jachthaven zouden kopen. Eerder stond in deze krant dat een van de vermoedelijke kopers verdachte is in een witwasonderzoek naar een stratenmakersbedrijf in Sprundel.