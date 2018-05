Woning in Rijen op slot na vondst hennepkwekerij

video Katholieke beelden verdwijnen mogelijk in stilteruim­te verpleeg­huis Dongen, veel kritiek

9:41 DONGEN - De katholieke kerk kampt met leegloop en dat is niet alleen te merken in de gebedshuizen. Het stiltecentrum in de Dongense verpleeginstelling De Volckaert verliest mogelijk alle katholieke symbolen nu het bestuur de ruimte geschikt wil maken voor alle gezindten.