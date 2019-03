Woning in Rijen gesloten na vondst van XTC, wiet en viagra

Kluis met duizenden euro's gestolen bij kinderboer­de­rij in Oosterhout: ‘Wie doet ons dit aan?’

6:20 OOSTERHOUT - Ja, hier word je heel triest en boos van. Marja Coolen kan er niet over uit, wie in Godsnaam steelt de kluis van de kinderboerderij in Oosterhout? Een club die toch al niet goed in de slappe was zit en het van zestig tot tachtig vrijwilligers moet hebben die zich de benen onder de kont uitlopen.