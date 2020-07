Woning in Gilze op slot na vondst cocaïne en hennep

Nieuwen­dijk­se (50) zonder rijbewijs veroor­zaakt ongeluk op A27 bij Raamsdonks­veer

12:57 Een 50-jarige Nieuwendijkse is maandagochtend op de A27 tegen de auto voor haar gebotst. De vrouw mocht helemaal niet meer rijden, want haar rijbewijs werd in april van dit jaar ingetrokken.