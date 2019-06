Woning in Dongen gesloten na aantreffen hennepkwekerij

Drie dagen zij aan zij met Maarten van der Weijden: ‘Hij zwom een extra ronde om al het publiek te bedanken, fantas­tisch’

15:57 DOKKUM - Ruim drie dagen vaart hij al mee met zwemmer Maarten van der Weijden. ,,Dit is echt fantastisch om mee te maken", zegt fotograaf Casper van Aggelen uit Oosterhout. ,,De sfeer is super en Maarten zwemt echt zo goed. Ik voel me echt een bevoorrecht mens om hier bij te mogen zijn.”