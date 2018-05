Woning en schuur op slot in Rijen na vondst hennep

Het begin van iets nieuws voor Stadstuin de Schelp

9:57 Stadstuin de Schelp opende gistermiddag onder grote publieke belangstelling haar poorten voor het nieuwe zomerseizoen. Tot en met 16 september is de stadstuin aan het parkeerterrein De Vijzel in de St. Janstraat elke vrijdag, zaterdag en zondag weer toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondagmiddag is er steevast een muzikaal optreden.