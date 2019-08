Wonen in het groen voor een zacht prijsje? Voormalige jeugdinstelling in Oosterhout gaat in de verhuur

OOSTERHOUT - De lege gebouwen op het terrein van de voormalige jeugdinstelling Lievenshove in Oosterhout worden tijdelijk verhuurd. Eigenaar Juzt wil zo verhinderen dat krakers hun intrek in de gebouwen nemen.

Volledig scherm Eén van de gebouwen op Lievenshove die straks - antikraak - in de verhuur gaan. © Pix4Profs / Johan Wouters

Het gaat in totaal om 60 woonplekken, verdeeld over drie gebouwen. Juzt wil de ruimtes gaan verhuren totdat het ruim twintig hectare grote terrein is verkocht. Met de gemeente Oosterhout die het terrein wil hebben om er woningen te kunnen bouwen, wordt momenteel onderhandeld over de aankoopprijs.

,,We zijn van plan een bureau in de arm te nemen om de verhuur te gaan regelen‘’, zegt Juzt-woordvoerder Leon Tops. Over de prijs waarvoor je op het ruim opgezette, groene, terrein kan wonen, is volgens Tops nog niets bekend. Maar doorgaans liggen de antikraak-huren aanzienlijk lager dan de reguliere huurprijzen.

In de gebouwen die in de verhuur gaan, woonden tot maart nog tientallen pupillen met zware gedragsproblemen. Nadat Juzt besloten had Lievenshove te sluiten, werden de jongeren verdeeld over andere jeugdzorginstellingen.

Over de stand van zaken in de onderhandelingen rond de verkoop van Lievenshove willen Juzt en de gemeente Oosterhout niets kwijt. Naar verluidt ligt het bod van Oosterhout en dat wat Juzt er voor wil hebben, nog mijlenver uit elkaar. Oosterhout zou nog geen twee miljoen euro hebben geboden terwijl het terrein op basis van de huidige woningmarkt minimaal het drievoudige waard is.

Juzt zit in een lastige onderhandelingspositie. De organisatie is bijna failliet en kan alleen met financiële steun van de gemeenten in de regio en het ministerie van Volksgezondheid en Jeugdzorg nog even door. Eind dit jaar, zo werd voor de zomer met de geldschieters afgesproken, moeten alle onderdelen van Juzt aan andere jeugdzorgaanbieders zijn overgedragen en houdt Juzt feitelijk op te bestaan.

Dat betekent dat de onderhandelingen over de aankoop van de terrein onder zware tijdsdruk staan. Bovendien heeft Oosterhout op grond van de Wet Voorkeursrecht bedongen dat het het eerste recht op koop heeft. Juzt kan niet zomaar met andere belangstellende marktpartijen gaan onderhandelingen over een betere prijs.

Overigens heeft de verkoop van Lievenshove vooralsnog geen gevolgen voor de school die nog altijd op het terrein staat en waar voorheen de pupillen naar toe gingen. Die school is niet van Juzt maar van een andere instelling en blijft vooralsnog gewoon open. Binnenkort beginnen ook daar de lessen weer.