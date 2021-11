Wolf bijt negen schapen dood in Hooge Zwaluwe

HOOGE ZWALUWE - Negen dode schapen en nog eens negen gewonde dieren. Boer Jan Rasenberg is de afgelopen nachten flink getroffen. De dader is waarschijnlijk een wolf. ,,Of het schrikken was? Nou en of. Hier doen we het niet voor.”