WK zonnerace in Australië: ‘Die beker moet weer mee terug naar Nederland'

Zinderende hitte komt van het asfalt af. Het is ruim 35 graden op de Race Track in Hidden Valley Darwin Australië. Hier worden de laatste puntje op de zonne-auto Nuna9 gezet door Steven de Rooij uit Geertruidenberg. Hij is technisch manager van het Nuon Solar Team TU Delft dat deze zondag start in de Bridgestone World Solar Challenge (BWSC), het wereldkampioenschap zonneracen.

,,Langzaam komen we in de racemodus. Sinds eind augustus zijn we al in Australië aan het trainen. Maar deze week nam de spanning pas echt toe. Onze auto moest gekeurd worden. Daar hangt veel van af. Gelukkig was alles goed. Nu mogen we niks meer aanpassen aan het model. Alleen wat kleine dingen checken. De bandenspanning bijvoorbeeld”, vertelt De Rooij.

Zonnepaneel

Hij heeft net zijn bachelor technische natuurkunde aan de universiteit van Delft cum laude afgerond. Een jaar geleden solliciteerde hij voor het team en werd aangenomen. De Rooij: ,,De afgelopen periode heb ik me beziggehouden met de technische details van de auto. Zo hebben we het zonnepaneel zelf gemaakt. Hiervoor hebben we zonnecellen besteld en als één grote puzzel met latjes in elkaar gezet.”

Een ander aspect waar hij zijn technisch inzicht op heeft gericht, zijn ‘de hendeltje’. ,,De coureur moet alles zelf doen. Voorheen stond er bij een tussenstop een heel team klaar om te helpen. Zij richtte dan bijvoorbeeld de zonnepanelen opnieuw naar de zon. Nu mogen alleen de bestuurders de auto aanraken. Overal zijn dus handige snufjes en hendeltjes aan gemaakt, zodat de dames dit zelf kunnen. Het stappenplan van checken en verzetten zit er bij de coureurs helemaal ingestampt.”

Door aangepaste regels moeten de auto’s dit jaar rijden met een veel kleiner zonnepaneel. Hierdoor is de 135 kilo wegende Nuna9, met 2,64 vierkante meter zonnepaneel, de kleinste ooit gebouwd door een Delfts team. Nu er niet meer gesleuteld mag worden aan de auto heeft De Rooij een andere functie gekregen. Die van racemanager.

Sfeer

De Rooij: ,,Ik ga me focussen op de planning. Dus wanneer komt de tussenstop. Wanneer moeten de coureurs wisselen, wie wisselt de banden enzovoorts. In de praktijk ben ik dus de schreeuwende man aan de zijlijn.”

Zaterdag rijdt coureur Emma Vercoulen (20) uit Zwolle de kwalificatierit. Ze moet op het racecircuit een zo snel mogelijke rondetijd neerzetten, voor een zo goed mogelijke startpositie. Het Delftse team heeft nog nooit de eerste startrij behaald, dus daar valt nog winst te behalen.

Volgens De Rooij is de sfeer tussen de teams onderling goed. ,,Er zijn flink wat problemen geweest met de accu’s. Als een team echt in de problemen kwam, sprong een ander team bij door een accu uit te lenen. Dit zorgt voor een fijne sfeer onderling. Even bij een ander team kijken is een soort van vrijetijdsbesteding hier.”

Race

Zondag start de 14e editie van de BWSC, waarbij deelnemers 3.000 kilometer dwars door Australië racen, van Darwin naar Adelaide. De race start 08.00 uur Australische tijd (00.30 in Nederland) Iedere dag mogen de deelnemers tot 17.00 uur doorrijden. Naar verwachting finisht de eerste donderdag. In totaal doen er 45 teams uit 21 landen mee.

De Rooij: ,,Er ligt aardig wat druk op onze schouders. Vorig jaar won het Nuon Solar team. Deze week moesten we de wisselbeker teruggeven aan de organisatie. We moeten dus onze titel verdedigen. Die beker moét weer mee terug.”

Meer informatie via nuonsolarteam.nl.