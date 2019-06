Witwasser ‘uitgekleed’ in Raamsdonksveer: boot, jetski en auto in beslag genomen

Dure spullen

Daaruit bleek dat de man in het bezit was van veel dure spullen. ,,Maar dat bezit stond niet in verhouding tot het inkomen dat hij zou hebben.’' De financiële recherche is daarna een onderzoek gestart naar de handel en wandel van de man. Dat leidde uiteindelijk tot een inval donderdagmiddag.

Het huis van de man was erg luxueus ingericht en verbouwd. In de garage stond een jetski en in een haven in de omgeving lag een grote boot. De grote middenklasser waar hij eerst fout mee parkeerde stond ook voor de deur. Ook werd er 16.000 euro aan contant geld gevonden in de woning.Alle spullen werden in beslag genomen.